Ordenada prisão de Evo Morales por protestos que paralisaram Bolívia

ex-presidente da Bolívia Evo Morales (Martin Bernetti/AFP)

O Ministério Público da Bolívia determinou nesta quarta-feira (29) a prisão do ex-presidente Evo Morales, investigado por supostamente liderar os recentes protestos contra o governo que paralisaram o país por mais de 50 dias, informou a instituição.

"Hoje (...) foi expedido um mandado de prisão" contra Morales, no âmbito de uma investigação sobre dezenas de bloqueios de rodovias durante as grandes manifestações contra o governo realizadas em maio e junho, informou o procurador-geral do Estado, Roger Mariaca.