Japão reporta 13 mortos após terremoto e buscas em shopping continuam

Governo do Japão anunciou que mais de 9 mil pessoas passaram a noite em abrigos, em cinco províncias

Danos em parte do Aeon Mall Kumamoto, em Kashima (província de Kumamoto), em 29 de julho de 2026, após um terremoto atingir o sudoeste do Japão no dia anterior (PHILIP FONG/AFP)

Socorristas buscavam nesta quarta-feira (29) pessoas presas nos escombros de um shopping center que desabou no Japão devido ao terremoto que atingiu na véspera o sul do país.

O número de vítimas do tremor de magnitude 7,1, que atingiu a província de Kumamoto, na ilha de Kyushu, subiu para 13 mortos, anunciou a primeira-ministra Sanae Takaichi. "Foram confirmados danos consideráveis, que incluem desabamentos de prédios, incêndios e danos às estradas."

Duas pessoas morreram no shopping atingido, onde um andar desabou, informou à AFP um funcionário regional. Localizado em Kashima, nos arredores da cidade de Kumamoto, o prédio sofreu uma explosão após o tremor.

"Ela ocorreu após a retirada dos clientes e funcionários", afirmou à AFP um porta-voz da Aeon, empresa que administra o complexo. Oito pessoas foram resgatadas no local, incluindo cinco feridos, informou uma fonte. A falta de uma via de acesso segura dificultava a entrada no local, indicou a polícia.

Conforme informou à AFP um funcionário do governo local, cinco pessoas morreram em uma fábrica de papel na cidade de Yatsushiro, onde uma chaminé desabou. Outras quatro pessoas continuavam desaparecidas na fábrica da Nippon Paper Industries.

O governo do Japão anunciou que mais de 9 mil pessoas passaram a noite em abrigos, em cinco províncias.

O terremoto, que ocorreu às 16h27 locais na ilha de Kyushu, atingiu o nível máximo (7) na escala de intensidade sísmica de Shindo, uma referência japonesa que mede a força dos terremotos, informou a Agência Meteorológica do Japão (JMA).

Em meio a várias réplicas, autoridades chegaram a emitir um alerta de tsunami. Equipes de TV registraram imagens de incêndios, pontes parcialmente destruídas e vagões de trem de carga tombados.

Apavorada

"O tremor foi muito forte e durou muito tempo. Fiquei apavorada", disse à AFP Chiharu Hara, uma recrutadora de 35 anos, que estava em Kumamoto a negócios. "O prédio balançou violentamente. Tive medo de que desabasse. Todos entraram em pânico."

"Os tremores foram tão fortes que eu não conseguia ficar de pé", disse um funcionário da NHK na província. Segundo a emissora, dois hospitais indicaram ter atendido pelo menos 50 pacientes feridos cada um.

"Estão chegando pessoas com queimaduras e fraturas após terem ficado presas nos escombros devido ao terremoto, e as ambulâncias não param de trazer feridos", declarou o funcionário de um dos hospitais, segundo a NHK.

O Exército do Japão destacou 3,6 mil pessoas para os trabalhos de resgate e enviou 20 aviões para avaliar os danos.

Sem luz

Mais de 36 mil residências e instalações continuavam sem luz na província de Kumamoto, segundo a empresa Kyushu Electric Power.

Kumamoto foi afetada em 2016 por dois terremotos devastadores: o primeiro de 6,5 graus de magnitude, seguido, dois dias depois, por outro de 7,3 graus. Os tremores deixaram 273 mortos e mais de 2.800 feridos.

O Japão é um dos países mais expostos a terremotos no mundo por estar localizado na união de quatro grandes placas tectônicas ao longo da borda ocidental do "Círculo de Fogo" do Pacífico.

