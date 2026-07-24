° / °
Mundo
GUERRA

Irã alerta para resposta não pacífica por eventual apreensão de bens pelos EUA

Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, alertou contra a apreensão dos bens iranianos

Estadão Conteúdo

Publicado: 24/07/2026 às 07:31

Seguir no Google News Seguir

Bandeira do Irã perto da Torre Milad, parte do Centro Internacional de Comércio e Convenções de Teerã/ATTA KENARE/AFP

Bandeira do Irã perto da Torre Milad, parte do Centro Internacional de Comércio e Convenções de Teerã (ATTA KENARE/AFP)

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, alertou contra a apreensão dos bens iranianos e afirmou que "o caos e a instabilidade resultantes de tal processo não serão nem agradáveis nem pacíficos", em declaração divulgada nesta sexta-feira (24) pelo Telegram.

"A apreensão de bens de um país para pagar por potenciais e não relacionadas reivindicações futuras cria um precedente perigoso e incendiário", escreveu, sem mencionar explicitamente os EUA. Na quinta-feira, 23, o presidente americano, Donald Trump, defendeu o uso de fundos congelados iranianos para pagar danos à navegação.

Araghchi ainda declarou que "aqueles que acolhem ou se beneficiam" de tais recursos devem lembrar que, "quando os governos tornam o confisco de bens alheios uma prática normal, nenhum bem estará seguro ou protegido".

Pouco depois da declaração do chanceler, o Exército do Irã afirmou que ataques iranianos atingiram instalações militares dos EUA na base de Al-Azraq, na Jordânia, e na base aérea Sheikh Isa, no Bahrein, onde sirenes de alerta foram acionadas.

EUA , Guerra , Irã
Mais de Mundo
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP