Bloqueio no Estreito de Bab el-Mandeb obrigou desvio de seis navios

A medida pode pressionar ainda mais a circulação naval do petróleo mundial, que já enfrenta o fechamento do Estreito de Ormuz pelo Irã, uma vez que ameaça agora também encerrar o abastecimento pelo Mar Vermelho.

O chefe do Conselho Presidencial do Iêmen, Rashad al-Alimi, anunciou estado de emergência no país durante três meses e cancelou o pacto de defesa com os Emirados Árabes Unidos ( STRINGER / AFP)

De acordo com relatos de uma fonte do Ministério da Defesa do Iêmen, citado pela imprensa do país, seis navios já foram desviados do Estreito de Bab el-Mandeb, nas últimas 24 horas, que surge após a ameaça de bloqueio naval pelo grupo iemenita dos Houthis.

Mas, não foi detalhado se este número inclui os dois petroleiros que transportavam petróleo bruto saudita e que hoje precisaram retornar.

Cerca de 10% a 15% de todo o comércio marítimo mundial e quase 30% do tráfego global de contêineres passam pelo Estreito de Bab el-Mandeb, na costa do Iêmen, incluindo petróleo e fertilizantes, sendo uma das rotas mais vitais e estratégicas do mundo, conectando centros de produção asiáticos, africanos e europeus através do Oceano Índico ao Mar Vermelho, ao Golfo de Aden e ao Canal de Suez.

O grupo rebelde iemenita dos Houthis, aliado do Irã, anunciaram ontem um bloqueio marítimo do estreito contra a Arábia Saudita em retaliação a um alegado ataque aéreo saudita na semana passada ao aeroporto de Sanaa, no Iêmen. A medida pode pressionar ainda mais a circulação naval do petróleo mundial, que já enfrenta o fechamento do Estreito de Ormuz pelo Irã, uma vez que ameaça agora também encerrar o abastecimento pelo Mar Vermelho.



O vice-chefe do escritório de mídia dos Houthis, Nasruddin Amer, indicou que o Estreito de Bab al-Mandeb seria fechado em resposta ao que ele chamou de bloqueio injusto imposto pela Arábia Saudita aos iemenitas há mais de 10 anos. Esta decisão deverá comprometer seriamente o escoamento da Arábia Saudita, que usa o seu oleodut para transportar milhões de barris diariamente de petróleo bruto.

Por sua vez, os relatos também contradizem os comentários feitos na véspera pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que rejeitou anteriormente a ideia de que um bloqueio dos Houthis ao estreito tivesse acontecido.

No entanto, Trump afirmou hoje que os EUA reagirão caso os Houthis concretizem sua ameaça de impor um bloqueio à navegação comercial no Mar Vermelho, dizendo que, se eles agirem, os EUA terão simplesmente que resolver a situação. Isto abriria uma nova frente no conflito do Oriente Médio.

O Iêmen já demonstrou capacidade de interromper o tráfego marítimo nesta região quando atacou mais de cem navios durante meses em resposta a guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza. No contexto atual não ficou claro se os Houthis retomarão esse nível de ataque contra o país vizinho.

Em contrapartida, a chancelaria da Arábia Saudita condenou o bloqueio marítimo dos Houthis. "O Ministério das Relações Exteriores do Reino da Arábia Saudita expressa sua veemente condenação das declarações feitas pelo chamado porta-voz militar da milícia houthi terrorista, que acusou o Reino de sitiar o povo iemenita irmão e de impor um bloqueio à navegação marítima contra o Reino", disse o comunicado.