Justiça suspende temporariamente compra da Warner Bros pela Paramount

Hollywood (Patrick T. Fallon/AFP)

A Justiça dos Estados Unidos ordenou a suspensão temporária da fusão entre a Paramount e a Warner Bros. Discovery, após 12 estados norte-americanos terem apresentado uma ação judicial para travar o processo devido a riscos de monopólio.

Os procuradores de 12 estados norte-americanos, liderados pela Califórnia, contestaram judicialmente esta aquisição, que avalia a WBD em 110 bilhões de dólares, incluindo a dívida, considerando que a fusão das duas empresas representaria um risco para a livre concorrência e para os consumidores.

A juíza do Distrito Norte da Califórnia, Araceli Martínez-Olguín, emitiu uma ordem de restrição temporária que impediu a Paramount de concluir a transação durante pelo menos 14 dias e marcou uma audiência para o próximo dia 03 de agosto para determinar a decisão.

Os procuradores haviam apelado à Warner e à Paramount para que não concluíssem a transação até que o tribunal tivesse tempo para avaliar exaustivamente os seus argumentos. Diante da recusa das empresas, avançaram com uma ordem de restrição temporária, que acabou por ser autorizada pela juíza distrital.

Essa decisão abre a porta a uma potencial injunção preliminar que os estados também pretendem obter para bloquear efetivamente o negócio. "Esta é uma primeira vitória crucial no nosso processo para garantir que esta mega-fusão nunca venha a concretizar-se. A história mostra o que acontece quando um pequeno grupo de pessoas detém um grande poder sobre mercados que são fundamentais para a vida dos americanos: menos oportunidades para mais pessoas, produtos e serviços de pior qualidade para todos", afirmou o procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta.

A Paramount não comentou de imediato a decisão, porém a empresa prometeu defender vigorosamente a aquisição.