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Exército dos EUA anuncia ataques contra o Irã pela nona noite consecutiva

Exército dos Estados Unidos disse neste domingo (19) que havia iniciado uma nova onda de ataques contra o Irã pela nona noite consecutiva

AFP

Publicado: 20/07/2026 às 06:22

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/Reprodução de vídeo/Centcom

(Reprodução de vídeo/Centcom)

O exército dos Estados Unidos disse neste domingo (19) que havia iniciado uma nova onda de ataques contra o Irã pela nona noite consecutiva.

“Os ataques continuarão degradando as capacidades militares iranianas utilizadas para atacar navios comerciais e marinheiros civis que transitam pelo Estreito de Ormuz”, afirmou o Comando Central dos Estados Unidos em uma publicação no X.

ataque , EUA , Irã
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