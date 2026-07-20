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GUERRA
Exército dos EUA anuncia ataques contra o Irã pela nona noite consecutiva
Exército dos Estados Unidos disse neste domingo (19) que havia iniciado uma nova onda de ataques contra o Irã pela nona noite consecutiva
Publicado: 20/07/2026 às 06:22
(Reprodução de vídeo/Centcom)
O exército dos Estados Unidos disse neste domingo (19) que havia iniciado uma nova onda de ataques contra o Irã pela nona noite consecutiva.
“Os ataques continuarão degradando as capacidades militares iranianas utilizadas para atacar navios comerciais e marinheiros civis que transitam pelo Estreito de Ormuz”, afirmou o Comando Central dos Estados Unidos em uma publicação no X.
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