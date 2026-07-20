Trump diz que EUA golpeia 'fortemente' o Irã para honrar americanos mortos

"Nós os atingimos muito fortemente outra vez esta noite, e fizemos isso em homenagem a provavelmente três grandes patriotas", declarou Trump

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ( AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (19) que os últimos ataques militares contra o Irã estavam sendo realizados em homenagem aos membros das forças armadas americanas mortos nos últimos dias.

"Nós os atingimos muito fortemente outra vez esta noite, e fizemos isso em homenagem a provavelmente três, provavelmente três grandes patriotas", declarou Trump a jornalistas ao retornar a Washington após a final da Copa do Mundo.

"Nós nos sentimos muito mal", disse o presidente ao ser questionado sobre as baixas militares e acrescentou que aqueles que morreram estavam lutando para que "o Irã não possa ter uma arma nuclear".