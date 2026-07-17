Novo primeiro-ministro do Reino Unido assume na próxima segunda-feira

Burnham irá tomar posse como primeiro-ministro do Reino Unido na próxima segunda-feira (20)

Andy Burnham discursa após ser confirmado como o novo líder do Partido Trabalhista e o próximo primeiro-ministro do país, durante a "Conferência Especial do Partido Trabalhista" no centro de Londres ( AFP)

O Partido Trabalhista britânico oficializou Andy Burnham como o novo líder partidário após a saída de Keir Starmer.

Burnham irá tomar posse como primeiro-ministro do Reino Unido na próxima segunda-feira (20), substituindo Starmer. Como o Partido Trabalhista possui a maioria no parlamento, a sucessão é automática e não exige a convocação de eleições gerais imediatas.

Ex-prefeito de Manchester, Andy Burnham venceu o pleito do partido de modo esmagador, com o voto de aproximadamente 95% dos parlamentares da legenda. O patamar de apoio inviabilizou inclusive a apresentação de candidaturas concorrentes dentro do bloco governista.

O futuro premiê retorna à linha de frente nacional semanas após vencer uma eleição suplementar pelo distrito de Makerfield.

Já Keir Starmer renunciou em junho devido à estagnação econômica, aumento do custo de vida, queda acentuada de popularidade, pressão intensa de correligionários e derrotas partidárias históricas, como nas últimas eleições locais.