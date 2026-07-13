Comissão Europeia lança iniciativa financeira para a reconstrução de Gaza

Doze países europeus e o Japão aderiram à iniciativa, juntamente com o Banco Mundial e o Banco Europeu de Investimento

Uma fotografia mostra o bairro de Sheikh Radwan, devastado pela guerra, na Cidade de Gaza, em 4 de fevereiro de 2026. Apesar de uma trégua mediada pelos EUA ter entrado em sua segunda fase no início de janeiro, a violência no território palestino continuou, com Israel e o Hamas acusando-se mutuamente de violar o acordo. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP) ( AFP)

Nesta segunda-feira (13), a Comissão Europeia anunciou o lançamento de uma iniciativa com 13 países parceiros, entre os quais o Reino Unido, Espanha, Japão e França, para mobilizar 883,6 milhões de euros em ajuda financeira para a reconstrução da Faixa de Gaza.

Segundo a comissária europeia para o Mediterrâneo, Dubravka Suica, a nova iniciativa intitulada Equipe Gaza foi lançada na reunião do Grupo de Doadores para a Palestina, em Bruxelas, que visa apoiar projetos de recuperação inicial em curso em diversos setores e planejados para beneficiar a população civil de Gaza.

Doze países europeus e o Japão aderiram à iniciativa, juntamente com o Banco Mundial e o Banco Europeu de Investimento, informou a Comissão.



“Ficou acordado que são necessários esforços internacionais coordenados para providenciar um maior apoio financeiro aos esforços de reconstrução de Gaza. Com base na Avaliação Rápida de Danos e Necessidades para Gaza, me abril de 2026, os participantes da iniciativa Equipe Gaza estão prontos para implementar rapidamente projetos coordenados (ou, no caso do Banco Mundial, retomar suas operações suspensas) em Gaza nas áreas de água e saneamento, gestão de detritos e resíduos sólidos, saúde, energia, agricultura e sistemas alimentares. A Iniciativa de Transição para Gaza (TGI) objetiva servir os civis em todas as partes de Gaza", diz o comunicado da Comissão Europeia.



Os parceiros desta iniciativa consideram que as condições em Gaza estão se deteriorando e a população necessita urgentemente que os serviços básicos sejam restabelecidos o mais rapidamente possível, em paralelo e de forma complementar a assistência humanitária em larga escala.

"Como elemento fundamental para uma recuperação sustentável sob um processo liderado e conduzido pelos palestinos, coordenará estreitamente com as entidades de transição mandatadas pelas Nações Unidas em Gaza, o Comitê Nacional para a Administração de Gaza (NGAC), salientando, ao mesmo tempo, a importância da cooperação com a Autoridade Palestina (AP)", disse a comissária europeia.

A Comissão Europeia também apontou que quando Dubravka Suica visitou recentemente Israel, alcançou um acordo com as autoridades israelenses sobre as próximas etapas para a implementação de dois grandes projetos nas áreas da gestão de resíduos e da água em Gaza. “Uma reunião realizada hoje incluiu uma primeira troca de pontos de vista e um alinhamento relativamente a estes projetos. Além destes fundos destinados à Faixa de Gaza, a União Europeia, em conjunto com outros 11 países europeus, se comprometeu ainda neste encontro a mobilizar mais 41,7 milhões de euros em apoio financeiro à Autoridade Palestina”, acrescentou.

O Grupo de Doadores para a Palestina foi lançado pela Comissão Europeia em setembro de 2025 para angariar fundos e restabelecer a economia palestina e reconstruir Gaza.