EUA atacam Irã, que responde com ações contra países do Golfo
Forças americanas no Oriente Médio atingiram "sistemas iranianos de defesa aérea militar, unidades de radar na costa, capacidades de mísseis e drones e barcos pequenos"
Publicado: 13/07/2026 às 06:22
Ataques dos EUA contra instalações militares iranianas (AFPTV/AFP)
As forças dos Estados Unidos bombardearam o Irã nesta segunda-feira (13) pelo segundo dia consecutivo, com o objetivo de impedir o país de controlar o Estreito de Ormuz, enquanto Teerã anunciou ataques contra bases americanas em vários países do Golfo.
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A retomada das hostilidades no fim de semana e o anúncio iraniano de um novo fechamento do Estreito de Ormuz, via estratégica para o comércio mundial de combustíveis, provocaram um aumento de mais de 4% no preço do petróleo.
As forças americanas no Oriente Médio atingiram "sistemas iranianos de defesa aérea militar, unidades de radar na costa, capacidades de mísseis e drones e barcos pequenos", ações que pretendem impedir a República Islâmica de bloquear a passagem pelo estreito.
A Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, afirmou em vários comunicados divulgados pela agência de notícias oficial IRNA que atacou a Base Aérea Príncipe Hassan, na Jordânia, um centro de comando de drones militares no Bahrein e duas bases aéreas no Kuwait.
Também reivindicou ataques contra instalações americanas em Omã. No domingo, foram relatados ataques contra bases americanas no Catar.
O Exército do Kuwait confirmou nesta segunda-feira que precisou responder a "objetos aéreos hostis" lançados contra seu território.
Estados Unidos e Irã assinaram em 17 de junho um protocolo de acordo que previa 60 dias de trégua para negociar o fim da guerra no Oriente Médio, iniciada em 28 de fevereiro por um ataque israelense e americano contra o território iraniano.
Os ataques entre os dois lados minam o protocolo de acordo para acabar com a guerra, que abalou a economia global.
A imprensa estatal iraniana relatou ataques americanos em áreas do sul e do oeste do Irã, incluindo a ilha de Qeshm e Bandar Abbas, perto do Estreito de Ormuz.
Na cidade de Mahshahr, sudoeste do Irã, "uma pessoa foi martirizada e quatro ficaram feridas" no bombardeio americano, informou uma autoridade da província de Khuzestan, citada pela agência IRNA.
O Irã condenou os bombardeios americanos em seu território e criticou Washington por "deixar sem efeito todos os esforços dos últimos meses" para restabelecer a paz na região, segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores.
O aumento da tensão aconteceu após um ataque iraniano na madrugada de domingo contra um navio comercial no Estreito de Ormuz, cuja tripulação foi obrigada a abandonar a embarcação.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta semana que o cessar-fogo "acabou" devido aos ataques iranianos contra navios em Ormuz, por onde antes da guerra passavam 20% do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo.