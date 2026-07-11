Terremotos na Venezuela deixaram mais de 4.300 mortos

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, informou, neste sábado (11), que 4.333 pessoas morreram

Necrotério improvisado no porto de La Guaira, na Venezuela ( Juan BARRETO / AFP )

O número de mortes provocadas pelo duplo terremoto que atingiu a Venezuela em 24 de junho superou 4.300, informou neste sábado (11) o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

"O número de venezuelanos e venezuelanas que faleceram por ação direta dos terríveis terremotos de 24 de junho é de 4.333", disse Rodríguez em uma entrevista coletiva.

O balanço anterior era de 4.118 mortos e 16.740 feridos - o número de feridos não foi alterado.

Os terremotos potentes afetaram Caracas e principalmente o estado vizinho de La Guaira, onde os acampamentos de famílias que ficaram sem casa estão espalhados por estádios, praças e calçadas.

De acordo com Rodríguez, mais de 19.000 desabrigados estão nos acampamentos.

Voluntários venezuelanos e estrangeiros prestam atendimento médico em unidades instaladas em áreas abertas e distribuem alimentos.

Rodríguez evitou falar sobre o número de desaparecidos, uma cifra que, segundo a ONU, pode chegar a 50.000.