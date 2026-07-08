Em reunião da Otan, Trump diz qua Groenlândia é 'um grande problema'

Países aliados rejeitaram a possibilidade de que Washington assuma o controle do território autônomo da Dinamarca

Presidente dos EUA, Donald Trump ( MANDEL NGAN / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (8) na reunião de cúpula da Otan que a Groenlândia é um "grande problema", depois que os países aliados rejeitaram a possibilidade de que Washington assuma o controle do território autônomo da Dinamarca.

"A Groenlândia é um grande problema para nós", declarou à imprensa no início da reunião de cúpula da Otan em Ancara, antes de acrescentar que é "muito importante para os Estados Unidos, mas não é importante para a Dinamarca".

"Precisamos dela para a proteção do mundo, não apenas dos Estados Unidos. Não ajuda a Dinamarca, mas nos ajuda", completou.