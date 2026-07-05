Síria afirma que aguarda visita do presidente francês Emmanuel Macron

Visita seria a primeira de um chefe de Estado da Europa Ocidental desde que Ahmed al Sharaa assumiu o poder após a queda de Bashar al Assad em 2024

Emmanuel Macron (Foto por MICHEL EULER / POOL / AFP)

A Síria anunciou neste domingo (5) que aguarda a visita do presidente francês Emmanuel Macron, a primeira de um chefe de Estado da Europa Ocidental desde que Ahmed al Sharaa assumiu o poder após a queda de Bashar al Assad em 2024.

A agência estatal de notícias SANA, que cita o gabinete de imprensa da presidência síria, afirmou que "espera-se que Macron visite a Síria para discutir formas de fortalecer as relações bilaterais e temas de interesse comum", sem especificar quando.

Assad foi derrubado em dezembro de 2024 por uma coalizão de grupos rebeldes, liderada pelo atual presidente sírio, o ex-jihadista Ahmed al Sharaa.

O ex-presidente fugiu para a Rússia junto com pessoas de confiança quando as forças lideradas por islamistas se aproximavam da capital Damasco.

A guerra civil síria começou com uma repressão brutal a alguns protestos e se transformou em um conflito de 13 anos que deixou mais de meio milhão de mortos.