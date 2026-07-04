Funeral de líder supremo reúne multidão no Irã em meio a tensão com EUA

O funeral de Khamenei, que governou o Irã por décadas antes de ser morto em um ataque aéreo, pode dar um impulso à teocracia do país e ao seu novo líder supremo, seu filho, o aiatolá Mojtaba Khamenei

Os caixões do falecido Líder Supremo do Irã, Aiatolá Ali Khamenei, e de seus familiares aparecem na Grande Mosalla, no início das cerimônias fúnebres em Teerã (AFP)

Centenas de milhares de pessoas iniciaram neste sábado um funeral que durará vários dias em homenagem ao falecido Líder Supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei. Elas bateram no peito em sinal de luto diante do caixão coberto com a bandeira iraniana, em Teerã, e pediram vingança contra Israel e os Estados Unidos.

O funeral de Khamenei, que governou o Irã por décadas antes de ser morto aos 86 anos em um ataque aéreo em 28 de fevereiro, nos momentos iniciais da guerra iraniana, pode dar um impulso à teocracia do país e ao seu novo líder supremo, seu filho, o aiatolá Mojtaba Khamenei .

Isso é particularmente importante, visto que o Irã tenta usar seu controle sobre o Estreito de Ormuz como moeda de troca nas negociações com os EUA para um fim permanente da guerra, e enquanto persiste a preocupação de que Israel possa atacar novamente.

Durante a cerimônia, o principal negociador do Irã emitiu um alerta à França e ao Reino Unido sobre seus comentários a respeito de um possível lançamento de patrulhas conjuntas na hidrovia, a estreita entrada do Golfo Pérsico por onde, em tempos de paz, passava um quinto de todo o petróleo e gás natural.

O Irã escolheu o dia 4 de julho, o 250º aniversário da criação dos EUA, para dar início ao funeral. Embora as autoridades não tenham confirmado a data, a multidão presente na cerimônia em Teerã entoou: "Morte à América!". O refrão é comum no Irã desde a Revolução Islâmica de 1979 e a tomada da embaixada americana, seguida da crise dos reféns. Eles também gritaram: "Morte a Israel!".

"Demos uma surra no Irã", disse o presidente dos EUA, Donald Trump, em um discurso realizado simultaneamente em Dakota do Sul em frente ao Monte Rushmore. "Eles querem tanto um acordo. Demos a eles uma semana de folga para um funeral."

O presidente americano não foi esquecido em Teerã. Na multidão em Grand Mosalla, vários enlutados carregavam uma grande bandeira com os dizeres: "#MatemTrump".

Enquanto a cerimônia prosseguia, o principal negociador do Irã, Kazem Gharibabadi, criticou uma declaração conjunta feita durante a noite pelo primeiro-ministro britânico Keir Starmer e pelo presidente francês Emmanuel Macron, que sugeria que seus militares estavam prontos para patrulhar o Estreito de Ormuz.

"A segurança de Ormuz reside nos estados costeiros - os criadores da crise serão responsabilizados pelas consequências de seu aventureirismo", escreveu Gharibabadi no X. "Este é um aviso sério."

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

