EUA apontam violação do cessar-fogo após ataque iraniano contra navio no Estreito de Ormuz

Este é o primeiro ataque conhecido desde que Washington e Teerã aceitaram assinar o memorando de entendimento, em um acordo preliminar de paz

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ( AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, denunciou hoje uma violação do acordo de cessar-fogo com o Irã depois de um ataque a um navio no Estreito de Ormuz, que atribuiu a um drone iraniano. Trump classificou o episódio como insensato.

"O Irã lançou pelo menos quatro drones de ataque contra navios que transitavam pelo Estreito de Ormuz. Um dos drones atingiu substancialmente o convés superior de um navio cargueiro muito grande e caro. Houve danos, mas o navio conseguiu prosseguir viagem. Abatemos outros três drones. É evidente que se trata de uma violação imprudente do nosso acordo de cessar-fogo", escreveu Trump em sua rede Truth Social.

Este é o primeiro ataque conhecido desde que Washington e Teerã aceitaram assinar o memorando de entendimento, num acordo preliminar de paz. Já o incidente provocou um aumento dos preços mundiais do petróleo e acontece num contexto em que o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, tenta tranquilizar e convencer os países aliados do Golfo Pérsico, que continuam céticos em relação ao entendimento alcançado.

O ataque ainda obrigou a Organização Marítima Internacional (IMO), agência da ONU, a interromper a missão destinada a retirar da região centenas de navios e mais de 11 mil marinheiros que permanecem retidos desde o início da guerra.

No entanto, Teerã não reivindicou a autoria do ataque, apesar de ter ocorrido poucas horas após o Guarda Revolucionária Islâmica ter avisado que os navios só teriam passagem segura pelo Estreito de Ormuz através das rotas autorizadas pelo Irã, contrariando a posição do governo dos EUA, que havia assegurado que a via estava totalmente aberta à navegação.

Segundo o United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), que acompanha o tráfego marítimo na região, o navio de carga foi atingido por um projétil de origem desconhecida. Não foram registrados feridos nem impactos ambientais. As autoridades aconselharam todas as embarcações a navegar com precaução e a comunicar qualquer atividade suspeita.

Por sua vez, o vice-ministro iraniano das Relações Exteriores, Kazem Gharibabadi, afirmou hoje que a passagem segura pelo Estreito de Ormuz não está garantida se não for levado em conta à soberania do Irã. "A passagem segura pelo Estreito de Ormuz, com acordos ambíguos, rotas paralelas ou processos de tomada de decisão que não tenham em conta as considerações do Irã enquanto Estado costeiro, não pode ser garantida", indicou.

A chancelaria iraniana ainda reiterou declarou que o Estreito de Ormuz deve ser gerido em conjunto com Omã, em conformidade com os termos do memorando de entendimento com os EUA.