Explosão no maior complexo petrolífero do Catar fere mais de 50 pessoas

Explosão na zona industrial de Ras Laffan, no Catar (AFPTV / AFP)

Uma explosão abalou o principal terminal de exportação de gás natural do Catar na noite de domingo provocando um incêndio que feriu pelo menos 54 pessoas e deixou quase 20 desaparecidos depois do incidente. Os trabalhadores tentavam retomar as operações após as instalações do complexo de de Ras Laffan terem sido bombardeadas pelo Irã durante a guerra e ter sido fechado.

A explosão na zona industrial de Ras Laffan poderá afetar e trazer consequências aos mercados energéticos mundiais, uma vez que o Catar é um dos maiores produtores de gás natural do mundo.

O Ministério do Interior do Catar comunicou que continuam as operações de busca e salvamento para localizar os desaparecidos após a grande explosão no principal complexo energético do país.

O Catar suspendeu a produção depois do controle iraniano sobre o Estreito de Ormuz ter impedido o envio dos carregamentos. Mas, como Teerã começou a liberar a pressão no estreito devido ao acordo preliminar com os EUA e à medida que continuam as negociações para pôr fim permanente à guerra, o Catar começou os trabalhos para tentar reativar o terminal de exportação.

No entanto, na noite de domingo, segundo a empresa estatal QatarEnergy, esses trabalhos desencadearam a explosão e um incêndio nas instalações de abastecimento de gás de Barzan, Já a dimensão dos danos ainda é desconhecida.



A central de Barzan tinha uma capacidade de quase 1,4bilhões de pés cúbicos padrão de gás comercial por dia, que o Catar usava, sobretudo para produzir eletricidade no país e alimentar as suas cruciais centrais de dessalinização de água nas zonas desérticas da Península Arábica.



O Catar detém praticamente toda a central, ficando uma pequena participação nas mãos da ExxonMobil.

O ataque do Irã

Em março, um míssil iraniano atingiu as instalações de Ras Laffan, provocando um incêndio que causou danos extensos antes de ser extinto, de acordo com as autoridades locais. O Catar também compartilha com o Irã o seu enorme campo de gás natural offshore no golfo Pérsico.