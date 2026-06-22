Transporte em Ormuz ocorre em ritmo mais rápido desde o início da guerra

Petroleiros transportaram, no último fim de semana, cerca de 20 milhões de barris de petróleo bruto. Esse é o maior fluxo transparente desde antes do início da guerra, no final de fevereiro.

Estreito de Ormuz ( Anadolu via AFP)

O fluxo de petróleo através do Estreito de Ormuz está ocorrendo no ritmo mais rápido desde o início da guerra entre os EUA e Israel contra o Irã, apesar de Teerã afirmar que o principal ponto de estrangulamento da via marítima está fechado.

Na sexta-feira, sábado e domingo, petroleiros transportando cerca de 20 milhões de barris de petróleo bruto passaram pelo estreito, de acordo com dados de rastreamento compilados pela Bloomberg. Esse é o maior fluxo transparente desde antes do início da guerra, no final de fevereiro. O próprio Irã transportou 6 milhões de barris nesta manhã.

Quatro petroleiros de gás natural liquefeito (GNL) em lastro, de propriedade de uma empresa de navegação do Catar ou operando sob acordos de afretamento de longo prazo com o país, também cruzaram o estreito nesta segunda-feira, de acordo com dados de rastreamento de navios da Kpler.

O Catar, um dos três maiores exportadores de GNL do mundo, interrompeu temporariamente a produção após o início da guerra devido ao fechamento do estreito e a ataques iranianos contra a infraestrutura de energia. Ontem, um incidente técnico provocou explosão na zona industrial de Ras Laffan, o maior centro de exportação do gás existente, e gerou preocupações de novos problemas na oferta.

Ainda segundo a Kpler, 19 petroleiros passaram por Ormuz em qualquer direção no sábado, seguidos por 14 no domingo. Até esta manhã, mais nove petroleiros haviam deixado o Golfo Pérsico e três haviam entrado. Mesmo assim, o número de travessias é uma fração das taxas anteriores à guerra.

Os dados contrastam com informações da segurança iraniana, que disse no sábado ter fechado o estreito. O exército dos EUA reiterou que a via está aberta.