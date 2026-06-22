Andy Burnham anuncia candidatura a primeiro-ministro do Reino Unido

Andy Burnham (DARREN STAPLES / AFP)

Nesta segunda-feira (22), o deputado trabalhista britânico Andy Burnham revelou que irá se candidatar para entrar na corrida para substituir Keir Starmer como primeiro-ministro do Reino Unido, poucas horas após Starmer ter anunciado sua demissão.

Burnham, de 56 anos, é ex-ministro de Gordon Brown e atual presidente da Câmara de Manchester, tendo vencido com ampla margem na passada semana a crucial eleição suplementar de Makerfield

O deputado defende que a transição do cargo deverá ser um processo positivo de renovação para o partido Trabalhista e o país, garantindo que dará ao Reino Unido estabilidade, seriedade e um foco contínuo nas questões mais relevantes.

“O Keir prestou um enorme serviço ao nosso país e quero lhe agradecer pela sua liderança e dedicação durante um período tão desafiador. A sua decisão marca o início de uma transição e é importante que este processo seja conduzido de forma ordenada e responsável. Candidatei-me como parte deste processo. O país espera estabilidade, seriedade e um foco contínuo nas questões mais importantes e é isso que vai ter. À medida que avançamos, a nossa prioridade deve ser trabalhar em conjunto para levar o país de volta ao ponto em que todos nós queremos que ele esteja. As pessoas querem ver progressos no crescimento econômico, no custo de vida, nos serviços públicos, na habitação e nas oportunidades para a próxima geração. A mudança política nunca deve desviar a atenção da responsabilidade de melhorar a vida das pessoas”, declarou.

Burnham não citou a possibilidade de uma eleição para a liderança, e a sua referência à transição implica que não espera que haja uma disputa.