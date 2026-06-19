Sul do Líbano sofre ataque israelense após anúncio de trégua Israel-Hezbollah

Nas últimas 24 horas, segundo balanço do Ministério da Saúde libanês, 68 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas em decorrência de bombardeios e ataques aéreos israelenses

Bombardeio israelense no sul do Líbano (AFP)

Um ataque israelense atingiu, nesta sexta-feira (19), a cidade de Sejoud, no sul do Líbano, depois do anúncio de um acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo islamista Hezbollah, apoiado pelo Irã, reportou a Agência Nacional de Informação libanesa (NNA).

A agência também noticiou sobrevoos de drones em aldeias próximas a Tiro, a grande cidade do sul do país, e um correspondente da AFP informou ter ouvido disparos de artilharia contínuos na cidade de Nabatieh.

Cessar- fogo

Israel e o Hezbollah tinham, no início desta sexta-feira (19), concordado com um cessar-fogo. Nesta quinta (18) e sexta-feira (19), segundo o balanço do Ministério da Saúde Libanês, 68 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas em decorrência de bombardeios e ataques aéreos israelenses.

O chamado memorando de entendimento previa um cessar-fogo "em todas as frentes, incluindo o Líbano", condição na qual Teerã havia insistido para encerrar o conflito. O Irã é aliado do movimento islamista libanês Hezbollah.