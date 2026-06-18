Cápsula de Césio-137 é roubada de laboratório na Argentina; governo emite alerta nacional

Material já causou um dos maiores acidentes radiológicos do mundo fora de usinas nucleares, no Brasil, em 1987

Órgãos de controle do país estão em alerta após roubo de cápsula de césio-137 em laboratório na Argentina. (Reprodução/Redes sociais)

Uma cápsula de Césio-137 foi roubada de um laboratório médico de Rosário, na Argentina, na tarde de terça-feira (16). Devido aos riscos à saúde que o contato com o material apresenta, o governo argentino emitiu um alerta nacional de emergência.

Segundo o jornal argentino La Nación, o elemento estava armazenado em um contêiner feito de chumbo - material utilizado para conter a radiação. A cápsula era utilizada em equipamentos médicos e foi constatado seu desaparecimento quando a equipe técnica acessou um dos maquinários para realizar tarefas de calibração. Também foi divulgado que o último registro do elemento havia ocorrido dias antes.

O Césio-137 é um material radioativo, que gera danos à saúde e pode levar ao óbito. A cápsula roubada tem atividade de 103 milicuries (mCi). Especialistas alertaram ao La Nación que é importante manter-se distante do material, "não tentar abrir nem manusear nenhum objeto metálico suspeito que possa estar relacionado à fonte desaparecida".

De acordo com o jornal, as investigações buscam esclarecer se houve falha no sistema de segurança interno e se alguém retirou a cápsula de Césio-137 do local. As câmeras de segurança do laboratório também estão sendo analisadas para reconstruir o ocorrido.

Acidente no Brasil

O mesmo material causou, no Brasil, um dos maiores acidentes radiológicos do mundo fora de usinas nucleares. Em setembro de 1987, uma cápsula de Césio-137 foi aberta de forma irregular em Goiânia. Segundo o governo de Goiás, 129 pessoas foram expostas ao material. Na época, o caso levou ao óbito quatro vítimas. Até o momento, dezenas de pessoas ainda convivem com sequelas devido ao contato com o material radioativo.