Começa oficialmente o período de negociações de 60 dias do acordo entre EUA e Irã

Teerã, capital do Irã. (AFP)

Começa oficialmente o período negociações de 60 dias do acordoentre EUA e IrãO vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, anunciou que o prazo de 60 dias de negociações de um acordo de paz final com o Irã, incluindo o programa nuclear iraniano e as sanções contra Teerã, começou oficialmente nesta quinta-feira (18).

O documento foi assinado eletronicamente pelo presidente norte-americano, Donald Trump, e pelo homólogo iraniano, Masoud Pezeshkian. “No seguimento da assinatura do memorando de entendimento, que estabelece o quadro negocial entre os dois países, começou a contar o tempo determinado a partir de hoje”, disse Vance, em conferência de imprensa na Casa Branca.

J.D. Vance indicou que planeja participar no processo das conversações, que devem decorrer na Suíça, sugerindo viajar já no próximo fim de semana para o país. "Esse ainda é o plano, mas pode mudar, porque não é fácil obter respostas de um país como o Irã, por isso vamos tentar descobrir exatamente quando é que isso vai acontecer. Imagino que seja este fim de semana, mas não tenho a certeza", afirmou.

O vice-presidente deixou ainda palavras duras aos israelenses críticos deste acordo, aconselhando que talvez não fosse o mais bem pensado atacar o único aliado poderoso que ainda têm.

Em coletiva de imprensa na Casa Branca, Vance ainda lembrou que Trump era o único chefe de Estado em todo o mundo que é simpático a nação de Israel neste momento e repreendeu membros do governo israelense uma vez que a maioria das suas armas foi fornecida através de financiamento dos EUA. "O problema para Israel não é Donald J. Trump e qualquer pessoa em Israel que acha que o seu maior problema é o presidente dos Estados Unidos precisa acordar e perceber a situação em que o país se encontra", alertou Vance.

Após as criticas, o embaixador de Israel nas Nações Unidas, Danny Danon, garantiu que o seu país confia em Trump para negociar um acordo de paz definitivo. "Temos uma ligação muito forte com os Estados Unidos, com o presidente Trump e com a sua administração. Lutamos juntos. Vencemos juntos a guerra contra Teerã e estamos gratos pela sua liderança", apontou Danon em entrevista ao canal CNN.

O diplomata afirmou que o memorando de entendimento é apenas o início das conversações. “Vamos analisar os resultados finais das negociações e confiamos no presidente Trump. Ele sabe negociar e o seu compromisso de que o Irã não terá capacidade nuclear é crucial", sublinhou.