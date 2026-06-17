Trump diz que acordo com Irã será assinado "em breve"

O pacto deve pôr fim ao conflito desencadeado em 28 de fevereiro pelos bombardeios americano-israelenses contra o Irã

Presidente dos EUA, Donald Trump ( MANDEL NGAN / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (17) que o acordo com o Irã para pôr fim à guerra iniciada em 28 de fevereiro será assinado "em breve", "talvez" na quinta-feira (18) ou na sexta-feira (19).

"O mais provável é que assinemos um acordo. Eles querem assinar um acordo e têm se comportado de maneira muito adequada", disse Trump durante uma coletiva de imprensa em Evian, no leste da França, ao término de uma cúpula do G7.

Anteriormente, havia sido anunciado que a assinatura poderia ocorrer na sexta-feira, na Suíça.