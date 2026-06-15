EUA espera reabertura de Ormuz sem cobrança de pedágio, afirma Vance

Ministério das Relações Exteriores iraniano anunciou pouco antes que tinha a intenção de cobrar "taxas" por serviços marítimos

Estreito de Ormuz (Foto: SAHAR AL ATTAR / AFP)

O governo dos Estados Unidos espera que o Estreito de Ormuz volte a ser aberto ao tráfego marítimo "sem pedágios" por parte do Irã, declarou nesta segunda-feira o vice-presidente americano JD Vance.

O Ministério das Relações Exteriores iraniano, por sua vez, anunciou pouco antes que tinha a intenção de cobrar "taxas" por serviços marítimos.

"Esperamos que o estreito seja aberto sem pedágios a longo prazo, e esse é o tipo de questão que vamos tratar nas negociações técnicas", que devem começar por um período de dois meses a partir de sexta-feira, declarou JD Vance ao canal CNBC.

A assinatura do pacto está prevista para sexta-feira em Genebra (Suíça).

A incerteza marca outros aspectos cruciais do acordo, incluindo o acesso do Irã a seus fundos congelados e a suspensão das sanções internacionais e americanas.

Vance não revelou detalhes sobre os termos do pacto, mas ressaltou que é "baseado em um processo de verificação em duas etapas".

"Nós falamos aos iranianos: vocês são bem-vindos para ter acesso a uma economia não submetida a sanções, são bem-vindos a serem reintegrados à economia mundial, mas somente se cumprirem os compromissos que assumem neste acordo".

"Eles não têm acesso ao dinheiro para reconstruir o programa nuclear", disse Vance, "mas, se estiverem dispostos a abandonar o programa a longo prazo, se estiverem dispostos a aceitar o regime de inspeções e verificação necessário para nos dar a confiança de que nunca terão uma arma nuclear, então queremos que sejam um país próspero e voltaremos a convidá-los para a comunidade das nações".

Vance não revelou quem representará os Estados Unidos na cerimônia de assinatura na sexta-feira na Suíça.

A parte iraniana deve ser representada pelo presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, e pelo ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, assim como por "várias autoridades de segurança e pessoas que representam os diferentes setores do seu país", disse Vance.