EUA lançam novos ataques contra o Irã em resposta à 'agressão injustificada e contínua' do país asiático

O Comando Central do Exército dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira, 10, novos ataques "em legítima defesa.

A resolução com poderes de guerra é destinada a interromper a ação militar americana contra o Irã (Kawnat Haju/AFP)

O Comando Central do Exército dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira, 10, novos ataques "em legítima defesa" contra diversos alvos no Irã, em resposta aos bombardeios perpetrados durante a madrugada pelas forças iranianas contra bases americanas localizadas no Bahrein e em outros pontos do Oriente Médio.

"As forças do Comando Central dos Estados Unidos começaram a lançar hoje, às 17h15 (23h, horário da Península Ibérica), novos ataques em legítima defesa contra múltiplos alvos no Irã, seguindo as instruções do comandante-chefe (Donald Trump)", informou em suas redes sociais.

O CENTCOM assinalou na mesma mensagem que "esses ataques são uma resposta à agressão injustificada e contínua do Irã", horas depois de o inquilino da Casa Branca ter ameaçado atacar o país asiático pelo segundo dia consecutivo, insistindo que Teerã deve assinar, sem mais demoras, o acordo que vem sendo negociado há semanas.

A Guarda Revolucionária do Irã reivindicou na madrugada desta quarta-feira o lançamento de uma onda de ataques com drones contra bases dos Estados Unidos no Bahrein, na Jordânia e no Kuwait, em "retaliação" às agressões perpetradas horas antes por Washington contra diversos enclaves da República Islâmica.

Com informações da Europa Press.