Mergulhador registra encontro raro com tubarão-branco

As imagens foram captadas pelo mergulhador técnico Derk Remmers durante uma operação de retirada de redes de pesca abandonadas na região do Estreito da Sicília

Mergulhadores registraram o que se acredita ser a primeira filmagem subaquática de um tubarão-branco adulto no Mar Mediterrâneo (Derk Remmers /Ghost Diving)

As organizações Healthy Seas e Ghost Divingn publicaram o que pode ser o primeiro registro subaquático de um tubarão-branco adulto no Mar Mediterrâneo, seu habitat natural. O animal corre risco alto de extinção.

Segundo as ONGs, embora avistamentos ocasionais de tubarões-brancos na superfície já tenham sido registrados no Mediterrâneo, nunca houve documentação em vídeo de encontros subaquáticos com mergulhadores.

As imagens foram captadas pelo mergulhador técnico Derk Remmers durante uma operação de retirada de redes de pesca abandonadas na região do Estreito da Sicília, entre a Itália e a Tunísia.

“Estatisticamente, é muito mais provável ganhar na loteria do que encontrar um animal tão icônico debaixo d'água. Você passa décadas mergulhando em naufrágios e removendo redes fantasmas, mas nada te prepara para um momento como este. Um encontro com um tubarão subaquático em alto-mar no Mediterrâneo é insano, mas mesmo assim prosseguimos com nosso plano de mergulho para remover as redes do naufrágio, pois este momento mostrou claramente a importância do nosso trabalho”, disse Derk Remmers

A missão, organizada pela Healthy Seas em parceria com a Ghost Diving e a The Society for Documentation of Submerged Sites (SDSS), tinha como objetivo principal remover redes fantasmas, que são equipamentos de pesca descartados que continuam aprisionando e matando animais marinhos, especialmente em áreas de naufrágios.