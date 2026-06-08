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Trump diz que Israel e Irã devem parar imediatamente com 'troca de tiros'

Postagem veio após Israel e Irã voltarem a trocar ataques nos últimos dias, colocando em risco as chances de um acordo mais amplo entre EUA e Teerã

Estadão Conteúdo

Publicado: 08/06/2026 às 07:39

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Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump/ AFP

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ( AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira, 8, que Israel e Irã devem parar imediatamente com a "troca de tiros". A declaração foi dada em breve publicação na Truth Social na manhã desta segunda.

A postagem veio após Israel e Irã voltarem a trocar ataques nos últimos dias, colocando em risco as chances de um acordo mais amplo entre EUA e Teerã para encerrar o conflito no Oriente Médio.

Diante da nova escalada das tensões, o petróleo voltou a subir com força. Às 7h20 (de Brasília), o WTI avançava 4,5%.

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