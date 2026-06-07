Ataques neste domingo elevam a tensão no Oriente Médio após bombardeios israelenses em Beirute e reacenderam o temor de uma escalada militar direta entre Irã, Israel e Hezbollah

Irã lança mísseis contra Israel após ataques em Beirute (Kawnat Haju/AFP)

O conflito no Oriente Médio voltou a se intensificar neste domingo (7/6) após o Irã lançar mísseis ao norte de Israel, segundo informou o Exército israelense. O ataque ocorre horas depois de bombardeios israelenses em Beirute, capital do Líbano, e marca a primeira ofensiva iraniana direta contra território israelense desde o cessar-fogo firmado em 8 de abril.



Em comunicado, as Forças Armadas de Israel afirmaram ter identificado “mísseis lançados do Irã em direção ao território de Israel”. Sirenes de alerta foram acionadas em diversas cidades do norte do país.

Paralelamente, o grupo libanês Hezbollah confirmou ter realizado um ataque com drone contra uma posição militar israelense na região de Dovev, no norte de Israel. A ação aconteceu na manhã deste domingo e, segundo o movimento apoiado pelo Irã, teve como alvo “uma reunião de soldados inimigos israelenses”.

O Hezbollah afirmou que o ataque foi uma resposta “à violação do cessar-fogo por parte do inimigo israelense e aos ataques que atingiram aldeias no sul do Líbano”. A ofensiva ocorreu poucas horas após Israel declarar ter bombardeado áreas de Beirute em represália a ataques anteriores.



A escalada militar aumenta a tensão regional e amplia o temor de um confronto direto de maiores proporções envolvendo Irã, Israel e grupos armados aliados de Teerã. Autoridades iranianas afirmaram que Israel “cruzou todas as linhas vermelhas” e exigiram a interrupção imediata das operações militares israelenses no território libanês.





As informações são do Correio Braziliense.