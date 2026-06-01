Trump anuncia acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah

A medida surge após o Irã declarar a suspensão completa das negociações de paz com os EUA devido à expansão das operações terrestres israelenses no sul do Líbano

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (ALEX BRANDON / POOL / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acaba de anunciar em sua rede social, Truth Social, que garantiu um cessar-fogo entre Israel e o grupo xiita libanês Hezbollah, além de afirmar que não haverá ataques israelenses à capital do Líbano.

Trump adiantou que teve uma conversa muito produtiva com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, após a qual ficou decidido que não haverá tropas a caminho de Beirute e aquelas que estavam a caminho receberam ordens para regressar.

O líder dos EUA acrescentou que também teve uma conversa muito positiva com o Hezbollah, através de representantes de alto nível, e que o grupo concordou com o fim dos ataques ao território israelense. "Israel não os atacará e eles não atacarão Israel", destacou.

A medida surge após o Irã declarar a suspensão completa das negociações de paz com os EUA devido à expansão das operações terrestres israelenses no sul do Líbano, além da tomada no domingo do castelo medieval de Beaufort, assim como a ordem emitida hoje de evacuação dos residentes no sul de Beirute com ameaças de bombardear esta zona.

Para o governo iraniano, o cessar-fogo em vigor e um acordo com Washington dependem também do fim das hostilidades de Israel contra o grupo xiita Hezbollah e o Líbano. “Este cessar-fogo tem sido violado em todas as frentes, incluindo no Líbano”, acusou Teerã.



Enquanto isso, o Irã ainda ameaçou retaliar Israel se atacasse Beirute. O Quartel-General Central Khatam al-Anbiya das Forças Armadas iranianas advertiu que os habitantes do norte de Israel e os militares nos territórios ocupados do Líbano para abandonarem a área caso Israel concretize a ameaça de atacar a capital libanesa e os seus subúrbios do sul.

A agência iraniana Tasnim também publicou nesta segunda-feira (01), depois de noticiar que Teerã cortou as conversações de acordo de paz com Washington, que o regime do Irã ordenou o bloqueio total dos Estreitos de Ormuz e ainda de Bab al Mandeb, dois pontos cruciais da região para a exportação de petróleo e gás natural. O alargamento para a Bab al Mandeb ameaçaria todo o comércio que vem do Mar Vermelho, onde o grupo iemenita dos Houthis, aliados do Irã, controlaria a passagem pela rota marítima. “Essas duas zonas passam a ser consideradas frente de resistência”, avisou Teerã.



Trump minimiza ‘fim’ das negociações com o Irã

Poucos antes do anúncio do cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, Trump disse que o Irã ainda não tinha informado os Estados Unidos sobre a suspensão das negociações de paz entre os dois países, que é realizada pelos mediadores Paquistão e Catar. Entretanto, também apontou numa entrevista a emissora NBC News que não havia problemas em esperar até que Teerã concordasse com um acordo aceitável e que os EUA também não retomariam as operações militares em grande escala.