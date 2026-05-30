Omã alerta para mina naval em Ormuz; Irã diz que 20 navios atravessaram Estreito em 24H

Centro de Segurança Marítima de Omã emitiu alerta na manhã deste sábado (30). Estreito de Ormuz é uma das principais rotas globais para transporte de petróleo

Embarcações ancoradas no Estreito de Ormuz (AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP)

O Centro de Segurança Marítima de Omã emitiu, na manhã deste sábado (30), um alerta após o avistamento de um objeto flutuante suspeito de ser uma mina naval no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas globais para o transporte de petróleo.

Também neste sábado (30), paralelamente, a Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, na sigla em inglês) afirmou que 20 embarcações atravessaram o Estreito de Ormuz nas últimas 24 horas sob coordenação de sua força naval.

Segundo o comunicado, o objeto foi identificado a oeste da Zona de Tráfego Costeiro, dentro das águas territoriais de Omã.

A autoridade marítima orientou navegantes, pescadores e embarcações a adotarem máxima cautela ao trafegar pela região, manterem distância de objetos suspeitos e informarem imediatamente qualquer avistamento às autoridades competentes.



O alerta ocorre sob tensões elevadas na região do Golfo e às preocupações com a segurança da navegação no Estreito de Ormuz, corredor estratégico por onde passa cerca de um quinto do petróleo comercializado no mundo.

Até o momento, as autoridades omanitas não informaram se o objeto suspeito foi identificado ou neutralizado. Não há relatos de interrupções no tráfego marítimo da região.







