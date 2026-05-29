Trump diz que hoje tomará a decisão final do acordo com Irã

O presidente americano revelou que a decisão será tomada durante reunião que acontece com seu gabinete na Casa Branca

Donald Trump ( Foto: Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O presidente norte-americano Donald Trump indicou que está preparado para tomar hoje a sua decisão final sobre um eventual acordo com o Irã. Num texto publicado na sua rede social Truth Social, Trump revelou que a decisão será tomada em poucas horas nesta sexta-feira (29) numa reunião que acontece com seu gabinete na Casa Branca.

“O Irã deve aceitar que nunca terá uma arma nuclear. O Estreito de Ormuz deve ser reaberto imediatamente, sem portagens, ao tráfego marítimo e sem restrições em ambos os sentidos. Teerã deve se comprometer a realizar à sua desminagem total”, elencou as exigências e os termos incondicionais para fechar o acordo, acrescentando que os navios retidos no estreito pelo bloqueio naval incrível e sem precedentes dos EUA, que será agora suspenso, poderão iniciar o processo de regresso a casa.

O presidente dos EUA apontou ainda que o urânio enriquecido será retirado pelos Estados Unidos em estreita coordenação com a República Islâmica do Irã e a Agência Internacional da Energia Atômica, e posteriormente destruído.

“Não haverá qualquer transferência de dinheiro para já e outras questões, de muito menor importância, foram resolvidas”, garantiu.

Por outro lado, Teerã continua a emitir declarações contrárias. Por meio da agência Fars, o governo iraniano negou as últimas palavras do líder dos EUA sobre as condições para um possível acordo. “Uma mistura de verdades e mentiras, sendo que a garantia de Donald Trump de que o urânio enriquecido seria destruído é fundamentalmente infundada, além da reabertura do Estreito de Ormuz sem cobrança de taxas também não é exatamente assim”, cita a mídia.

O chefe da Comissão de Segurança Nacional do parlamento iraniano, Ebrahim Azizi, também afirmou que seu país não pretende transferir o seu estoque de urânio enriquecido para o exterior, informou a agência Mizan.

Segundo relatos da imprensa internacional, Teerã e Washington estão próximos de um acordo para formalizar um cessar-fogo e reabrir o Estreito de Ormuz, entretanto a questão do destino do urânio permanece indefinida e permanece como um ponto crucial das negociações subsequentes. Porém, o Irã reitera que não abrirá mão do urânio enriquecido, que pode ser usado para fabricar uma bomba, mas insiste que não está e nem pretende desenvolver uma arma nuclear.

O Irã, além disso, argumenta que Trump se esqueceu de algumas menções essenciais que constam do princípio de acordo, incluindo a liberação de milhões de dólares em bens iranianos congelados e um cessar-fogo total no Líbano.

Enquanto a agência Tasnim, que menciona uma fonte sob anonimato, aponta que o texto de um possível memorando de entendimento entre os EUA e o Irão ainda não está concluído e sofreu alterações nos últimos dias. A fonte diz que certos detalhes sobre o eventual entendimento são "imprecisos".

A reação ocorre após fontes norte-americanas terem reportado à mídia que os EUA e o Irã alcançaram um quadro preliminar para prolongar por 60 dias a trégua entre os dois países e iniciar negociações destinadas a um acordo permanente para pôr fim ao conflito, que dependeria no momento apenas da aprovação de Trump.