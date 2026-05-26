Irã diz que EUA violaram cessar-fogo e alerta que 'nenhuma agressão ficará sem resposta'

Bandeira do Irã perto da Torre Milad, parte do Centro Internacional de Comércio e Convenções de Teerã (ATTA KENARE/AFP)

O Ministério das Relações Exteriores do Irã acusou os Estados Unidos de violarem o cessar-fogo em vigor ao promoverem "ações ilegais e provocativas" contra embarcações comerciais iranianas na região de Hormozgan, no Golfo Pérsico, nas últimas 48 horas. Em comunicado divulgado nesta terça, 26, Teerã afirmou que "nenhuma agressão ficará sem resposta" e prometeu reagir a qualquer novo ataque.

Segundo o governo iraniano, as ações americanas ocorreram enquanto seguem negociações diplomáticas mediadas pelo Paquistão o que, para Teerã, demonstra "má-fé" e falta de compromisso de Washington com a estabilidade regional.

O comunicado acusa os EUA de violarem o Artigo 2 da Carta das Nações Unidas e o cessar-fogo firmado recentemente entre ambas as partes. O Irã também responsabilizou diretamente o governo americano por "todas as consequências" decorrentes das ações hostis.

"A República Islâmica do Irã não deixará nenhuma agressão sem resposta e não hesitará minimamente em defender o Irã", afirmou o ministério. Teerã também declarou que os episódios reforçam a "profunda desconfiança" do povo iraniano em relação aos EUA, tanto no campo diplomático quanto militar. O texto descreve a atuação americana contra o Irã como "beligerante e criminosa".

O comunicado foi divulgado depois que a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) afirmou ter derrubado um drone americano MQ-9 no Golfo Pérsico, alegando que a aeronave havia invadido o espaço aéreo iraniano. O Comando Central dos EUA (Centcom) informou na noite desta segunda-feira ter realizado ataques de "autodefesa" contra alvos no sul do Irã, incluindo plataformas de lançamento de mísseis e embarcações capazes de lançar minas marítimas. Mais cedo, o líder supremo iraniano, aiatolá Mojtaba Khamenei, afirmou que os EUA não terão mais "um refúgio seguro" para bases militares no Oriente Médio.