EUA atacam instalações de mísseis no Irã

Instalações foram atacadas pelas Forças dos EUA (Reprodução/Redes sociais)

Forças americanas atacaram nesta segunda-feira (25) instalações de mísseis no sul do Irã e embarcações que tentavam instalar minas, informou o Comando Central dos Estados Unidos.

"Forças americanas realizaram hoje ataques de autodefesa no sul do Irã para proteger nossas tropas das ameaças representadas pelas forças iranianas", disse Tim Hawkins, porta-voz do Comando Central, sem dar detalhes.