° / °
Mundo
ATAQUE

EUA atacam instalações de mísseis no Irã

Ataques ocorreram nesta segunda-feira (25)

AFP

Publicado: 25/05/2026 às 21:47

Seguir no Google News Seguir

Instalações foram atacadas pelas Forças dos EUA/Reprodução/Redes sociais

Instalações foram atacadas pelas Forças dos EUA (Reprodução/Redes sociais)

Forças americanas atacaram nesta segunda-feira (25) instalações de mísseis no sul do Irã e embarcações que tentavam instalar minas, informou o Comando Central dos Estados Unidos.

"Forças americanas realizaram hoje ataques de autodefesa no sul do Irã para proteger nossas tropas das ameaças representadas pelas forças iranianas", disse Tim Hawkins, porta-voz do Comando Central, sem dar detalhes.

EUA , Irã
Mais de Mundo
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP