Israel anuncia intensificação de ataques contra o Hezbollah

Netanyahu acrescentou que as forças israelenses já mataram 600 membros do grupo nas últimas semanas

Primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu (ALEX KOLOMOISKY / POOL / AFP)

Nesta segunda-feira (25), o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que Israel está em guerra com o Hezbollah e que irá intensificar as ofensivas contra o grupo xiita no Líbano.

"Intensificaremos os ataques, aumentaremos a sua potência e esmagaremos o Hezbollah. Não estamos abrandando o ritmo; pelo contrário, pedi aceleração. O exército vai desferir fortes golpes contra o Hezbollah. E não vamos parar”, prometeu Netanyahu.

O premiê acrescentou que as forças israelenses já mataram 600 membros do grupo nas últimas semanas. Os militares também anunciaram hoje ataques em curso contra infraestruturas do grupo libanês no Vale do Bekaa, no leste do país, e em outras regiões.

Veja também: Guerra no Oriente médio e alta dos combustíveis impactam na inflação

O porta-voz militar de Israel, Avichay Adraee, ordenou hoje a evacuação da população de dez cidades no sul do Líbano, na região de Nabatieh, comunicando que o exército era obrigado a agir com força contra o Hezbollah devido a violações do acordo do cessar-fogo.

Apesar do cessar-fogo entre Israel e o Líbano, mediado pelos Estados Unidos, à trégua tem sido violada desde o início pelas forças israelenses e o Hezbollah, que é apoiado pelo regime iraniano.

Por sua vez, o Líbano, que não participa militarmente do conflito, tem um saldo de mais de três mil mortos, incluindo mulheres e crianças, milhares de deslocados, inúmeros danos em várias cidades e vive uma crise humanitária e econômica.

Na semana passada, as autoridades de Beirute e de Tela Aviv concordaram em prolongar o cessar-fogo por mais 45 dias e se comprometeram em realizar uma reunião militar e política nas próximas semanas, com a intenção de avançar para uma solução a longo prazo.

Mesmo assim, os combates entre Israel e o Hezbollah continuam diariamente, além das tropas israelenses ainda ocuparem uma extensa faixa do território libanês ao longo da fronteira.

Enquanto isso, os EUA e o Irã tentam chegar a um consenso nos termos de um acordo para pôr fim ao conflito no Oriente Médio, sendo que um dos pontos do documento é o término da guerra no Líbano.