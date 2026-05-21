Justiça condena Airbus e Air France pela queda do voo Rio-Paris, a cerca de 740 km de Noronha

Decisão reverte absolvição de 2023 e responsabiliza empresas pela tragédia que matou 228 pessoas no Atlântico

Mergulhadores da Marinha do Brasil recuperam parte da cauda do Airbus A330 da Air France após o acidente do voo Rio-Paris, em 2009 (Handout / BRAZILIAN NAVY / AFP)

A Justiça francesa declarou, nesta quinta-feira (21), a Air France e a fabricante Airbus culpadas de homicídios culposos, 17 anos após o acidente do voo Rio-Paris que matou 228 pessoas.

Com o veredicto, o Tribunal de Apelação de Paris se pronunciou de maneira contrária à decisão dos magistrados de primeira instância que, em 2023, decidiram absolver as empresas.

A nova sentença as considera as "únicas responsáveis" pela maior tragédia da aviação francesa e, além disso, impõe a multa máxima de 225.000 euros (260.000 dólares, 1,3 milhão de reais)