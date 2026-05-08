Trump ameaça UE com tarifas muito mais elevadas se acordo não for ratificado

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos (JIM WATSON / AFP)

O presidente norte-americano Donald Trump afirmou hoje que a União Europeia deve ratificar o seu acordo comercial com os Estados Unidos até o dia 4 de julho ou enfrentar tarifas muito mais elevadas, após as autoridades europeias não terem chegado ainda ao acordo sobre o pacto.

Trump adiantou que já conversou com a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, sobre o assunto. “Concordei em dar até ao 250.º aniversário do nosso país ou, infelizmente, as suas tarifas subiriam imediatamente para níveis muito mais elevados. Estou pacientemente à espera que a UE cumpra a sua parte do histórico acordo comercial que firmamos na Escócia no verão passado”, escreveu na sua rede social.

A presidente da Comissão Europeia, indicou que há progressos significativos na aplicação do acordo comercial com os EUA até início de julho, depois de falar com Trump. “Continuamos totalmente empenhados com a sua implementação”, afirmou.

O bloco da EU e os EUA fecharam um acordo em julho de 2025, o chamado Acordo de Turnberry, que redefine o quadro tarifário entre ambos os lados. O pacto estabeleceu tarifas de 15% sobre a maioria dos produtos europeus, no entanto o presidente norte-americano tem se mostrado insatisfeito com a demora em sua implementação.

A situação também se complicou após o Supremo Tribunal dos EUA ter decidido, em fevereiro, que Trump tinha excedido a sua autoridade ao impor um amplo leque de tarifas, incluindo sobre a UE.

Desde então, Washington fixou uma tarifa temporária de 10%, enquanto busca formas mais duradouras de reformular a sua agenda comercial. Mas a decisão do Tribunal não afetou as tarifas específicas de determinados setores, como as dos automóveis, que, de acordo com o acordo com a União Europeia, tinham sido reduzidas para 15%.

Como o acordo ainda aguarda a aprovação dos membros da UE, Trump prometeu, na semana passada, aumentar as tarifas sobre os automóveis e caminhões da UE para 25%, acusando o bloco de não cumprir a sua parte do acordo.

Por sua vez, o Chipre, que detém a presidência rotativa do Conselho da União Europeia, assegurou que pretende manter o "ímpeto positivo" nas negociações com os eurodeputados no dia 19 de maio.