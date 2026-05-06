O magnata era apelidado de ‘A Boca do Sul’ pela sua franqueza

Morre Ted Turner, fundador da pioneira CNN (AFP)

O fundador da rede norte-americana CNN, Ted Turner, morreu hoje aos 87 anos, anunciou a Turner Enterprises.

O magnata da mídia radicado em Atlanta, nasceu no Ohio, e revolucionou o jornalismo televisivo com a pioneira cadeira de notícias de 24horas, que passou a transmitir acontecimentos em tempo real.

Turner era apelidado de ‘A Boca do Sul’ pela sua franqueza, e construiu um império midiático que abrangia a primeira super estação de televisão a cabo e canais populares de filmes e desenhos animados, como a TBS e Cartoon Network, além de criar equipes desportivas profissionais como os Atlanta Braves.

O empresário foi casado com a atriz Jane Fonda. Ele deixa cinco filhos, 14 netos e dois bisnetos.