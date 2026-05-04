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Casa Branca reforça segurança após troca de tiros nos arredores da residência presidencial

Segundo comunicado publicado pelo órgão nas redes sociais, uma pessoa foi baleada durante a ação policial, mas o estado de saúde dela ainda não havia sido divulgado até a última atualização.

Estadão Conteúdo

Publicado: 04/05/2026 às 19:53

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O Serviço Secreto dos EUA informou que o incidente aconteceu após um confronto entre um indivíduo armado e agentes de segurança./Andrew Leyden / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O Serviço Secreto dos EUA informou que o incidente aconteceu após um confronto entre um indivíduo armado e agentes de segurança. (Andrew Leyden / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A Casa Branca entrou em alerta nesta segunda-feira, 4, após uma troca de tiros envolvendo agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos nas proximidades da residência presidencial, em Washington.

Segundo comunicado publicado pelo órgão nas redes sociais, uma pessoa foi baleada durante a ação policial, mas o estado de saúde dela ainda não havia sido divulgado até a última atualização.

Veja também:

O Serviço Secreto informou que o incidente aconteceu após um confronto entre um indivíduo armado e agentes de segurança. Equipes de emergência foram mobilizadas para o local, e as autoridades orientaram a população a evitar a área.

Casa Branca , EUA , segurança , Tiro
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