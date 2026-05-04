Irã diz ter atingido navio de guerra dos EUA no Estreito de Ormuz

Teerã afirma ter atingido embarcação dos EUA após troca de alertas no Estreito de Ormuz, enquanto Washington nega ataque; explosão em cargueiro sul-coreano amplia incerteza na região

Estreito de Ormuz (Giuseppe Cacace/AFP/Getty Images)

Nesta segunda-feira (4), a Marinha iraniana afirmou ter disparado tiros de aviso perto de contratorpedeiros da Marinha dos Estados Unidos que operavam junto ao Estreito de Ormuz.

“A Marinha detectou contratorpedeiros norte-americanos perto do Estreito de Ormuz e emitiu avisos, incluindo disparos de advertência, alertando para as consequências do que descreveu como ações arriscadas. Depois de os contratorpedeiros norte-americanos terem alegadamente ignorado os avisos iniciais, as forças iranianas emitiram um segundo aviso, mais direto, declarando que qualquer tentativa de entrar no estreito seria considerada uma violação do cessar-fogo e provocaria uma resposta. As forças navais iranianas dispararam tiros de aviso adicionais, incluindo mísseis de cruzeiro e drones de combate, perto das embarcações”, segundo relatou a emissora estatal IRIB.

No entanto, o governo de Teerã afirma que, após os avisos terem sido ignorados, o navio de guerra norte-americano foi atingido, publicou a agência de notícias iraniana Fars.

Por sua vez, Washington nega o ataque e garantiu que os dois contratorpedeiros com mísseis guiados já estão no Mar Arábico, depois de terem conseguido passar pelo Estreito de Ormuz.

De acordo com o Comando Central dos EUA, os contratorpedeiros de mísseis guiados da Marinha dos EUA estão atualmente operando no Golfo Pérsico, depois de transitarem pelo Estreito de Ormuz. “As forças americanas auxiliam ativamente nos esforços para restabelecer o trânsito da navegação comercial”, escreveu na rede social X.

O Comando Central comunicou que esta é uma atividade que faz parte do Projeto Liberdade, que escolta navios comerciais pelo Estreito de Ormuz, uma operação anunciada pelo presidente Donald Trump.

Por outro lado, um incêndio foi deflagrado em um cargueiro da Coreia do Sul ao largo do Estreito de Ormuz, já confirmado pela HMM, empresa que opera a embarcação. Mas a HMM ainda não esclareceu se o fogo foi causado por um ataque ou por uma situação interna.

O Ministério da Marinha da Coreia do Sul também confirmou apenas que foi registrada uma explosão na casa de máquinas.