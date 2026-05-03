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Trump afirma que os EUA mantêm "conversas muito positivas" com o Irã

O Ministério das Relações Exteriores do Irã declarou anteriormente que Teerã havia apresentado um plano com 14 pontos "centrado em acabar com a guerra"

AFP

Publicado: 03/05/2026 às 19:55

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Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump/ALEX BRANDON / POOL / AFP

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (ALEX BRANDON / POOL / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (3) que funcionários americanos estão tendo "conversas muito positivas" com o Irã sobre possíveis passos para o fim da guerra no Oriente Médio.

"Estou plenamente ciente de que meus representantes estão tendo conversas muito positivas com o país do Irã, e de que estas conversas poderiam levar a algo muito positivo para todos", publicou Trump em sua plataforma, Truth Social.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã declarou anteriormente que Teerã havia apresentado um plano com 14 pontos "centrado em acabar com a guerra". As informações são da AFP.

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Donald Trump , EUA , Guerra , Irã
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