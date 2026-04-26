Trump diz que suspeito de disparos em jantar de imprensa escreveu manifesto anticristão

Donald Trump em entrevista coletiva após tiroteio em hotel onde era anfitrião de evento (Mandel NGAN / AFP)

O presidente americano, Donald Trump, afirmou neste domingo (26) que o suspeito armado, que tentou invadir um jantar de gala ao qual o presidente compareceu, escreveu um manifesto anticristão.

"Esse cara é um doente", disse Trump à Fox News. "Quando você lê o manifesto dele, vê que ele odeia os cristãos. A irmã ou o irmão dele estava reclamando disso. Eles chegaram até a reclamar com as autoridades policiais. Ele era um sujeito muito perturbado", acrescentou.