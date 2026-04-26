Obama condena ataque a tiros em jantar de correspondentes com Trump

Ex-presidente Barack Obama disse que "devemos todos repudiar a ideia de que a violência tem lugar em nossa democracia"

O presidente americano, Barack Obama, em Washington, DC, no dia 12 de abril de 2016. Foto: Saul Loeb/Arquivo/AFP ()

O ex-presidente americano Barack Obama condenou o ataque ocorrido na noite de sábado (25) no jantar de gala dos correspondentes da Casa Branca, que contava com a presença do atual mandatário Donald Trump, e repudiou a violência.

"Embora ainda não tenhamos detalhes sobe as motivações por trás do ataque a tiros de ontem à noite no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, devemos todos repudiar a ideia de que a violência tem lugar em nossa democracia", escreveu Obama neste domingo (26) na rede social X.