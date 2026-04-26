Suspeito de ataque contra Trump é professor particular e desenvolvedor de jogos

Cole Tomas Allen (Foto:Reprodução/Redes Sociais)

O homem preso por suspeita de furar o bloqueio de segurança e invadir o jantar de correspondentes da Casa Branca é apontado como um professor particular com alto nível de escolaridade e desenvolvedor amador de jogos. Uma imagem de Cole Tomas Allen, de Torrance, Califórnia, retirada das redes sociais, parece corresponder à aparência do homem que foi levado sob custódia.

O presidente Donald Trump publicou uma foto do suspeito no sábado à noite. A foto, postada na rede social LinkedIn, mostra o rapaz com capelo (chapéu usado em formaturas) e beca após se formar com mestrado em ciência da computação pela California State University-Dominguez Hills.

Allen, de 31 anos, obteve o diploma de bacharel em engenharia mecânica em 2017 pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia, em Pasadena. Ele mencionou ter envolvimento em uma irmandade estudantil cristã e em um grupo do campus que praticava batalhas com armas Nerf (de brinquedo).

Bin Tang, professor de ciência da computação na Universidade Estadual da Califórnia em Dominguez Hills, disse à agência Associated Press que Allen frequentou algumas de suas aulas antes de se formar.

“Ele era realmente um ótimo aluno, sempre sentado na primeira fila da minha aula, prestando atenção e frequentemente me enviando e-mails com dúvidas sobre os trabalhos do curso. De fala mansa, muito educado, um bom rapaz. Fiquei muito chocado ao ver a notícia”, escreveu Tang em um e-mail.

Uma emissora local da ABC em Los Angeles veiculou uma entrevista com Allen durante o último ano da faculdade dele. A entrevista fazia parte de uma reportagem sobre novas tecnologias para ajudar as pessoas à medida que envelhecem. Ele havia desenvolvido um protótipo de um novo tipo de freio de emergência para cadeiras de rodas.

Allen doou US$ 25 para um comitê de ação política do Partido Democrata em apoio à candidatura de Kamala Harris à presidência em 2024, de acordo com registros federais de financiamento de campanha.

O currículo online de Allen indica que ele trabalhou nos últimos seis anos na C2 Education, uma empresa que oferece serviços de orientação para admissão e preparação para testes a aspirantes a estudantes universitários. Uma publicação de 2024 na página do Facebook da escola listou Allen como o professor do mês. A empresa não respondeu ao contato feito pela agência AP.

Allen também postou que havia desenvolvido um videogame para a plataforma Steam baseado em química molecular. Uma publicação em nome de Allen dizia que ele estava trabalhando no desenvolvimento de um novo jogo de combate do tipo “top-down shooter”, ambientado no espaço sideral.

Suspeito mora em subúrbio tranquilo de Los Angeles

Em Torrance - o subúrbio de Los Angeles onde, segundo registros, Allen morava em uma modesta casa geminada de dois andares - equipes de reportagem e vizinhos se reuniram na noite de sábado na calçada, enquanto helicópteros da polícia sobrevoavam a área. A rua estava isolada pela polícia, mas não ficou claro se havia alguém dentro da casa, que estava às escuras.

Na garagem, dois Hondas estavam estacionados ao lado de uma motocicleta azul brilhante que, segundo os vizinhos, o Sr. Allen usava para dar voltas pela vizinhança fazendo recados.

James Costello, 53, um aderecista que mora nas proximidades, disse que conhecia a família Allen apenas “de dizer oi”. “Este é um bairro tranquilo, com muitos aposentados da Polícia de Los Angeles”, disse Costello. “É por isso que nos mudamos para cá. Nos disseram que era super-super seguro.”