'Brasil repudia veementemente ataque em Washington durante jantar de Trump', diz Lula

Lula disse, em publicação no X na manhã deste domingo, 26, que "o Brasil repudia veementemente o ataque" e que "a violência política é uma afronta aos valores democráticos".

Lula manifestou solidariedade após ataque a tiros em evento de Trump (Ricardo Stuckert/PR e MANDEL NGAN / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se solidarizou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo tiroteio durante um jantar de gala promovido ontem pela Associação de Correspondentes da Casa Branca em Washington, na presença do próprio Trump e de sua esposa, Melania.

Lula disse, em publicação no X na manhã deste domingo, 26, que "o Brasil repudia veementemente o ataque" e que "a violência política é uma afronta aos valores democráticos".

"Minha solidariedade ao presidente Donald Trump, à primeira-dama Melania Trump e a todos os presentes no jantar com correspondentes em Washington. O Brasil repudia veementemente o ataque de ontem à noite. A violência política é uma afronta aos valores democráticos que todos devemos proteger", afirmou o presidente.

O jantar se transformou em pânico quando um homem portando várias armas passou a correr por um posto de controle de segurança no hotel Washington Hilton e trocou tiros com agentes da polícia antes de ser detido.

Trump disse ter ouvido um barulho alto vindo da parte de trás do salão de baile antes de um agente do Serviço Secreto gritar "tiros disparados". Agentes correram até o presidente e escoltaram ele e a primeira-dama para fora do local.