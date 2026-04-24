EUA dizem que negociações com o Irã devem acontecer no fim de semana

Os enviados especiais da Casa Branca, Jared Kushner e Steve Witkoff, estão a caminho do Paquistão para nova rodada de negociações (AFP)

O presidente norte-americano, Donald Trump, declarou que os enviados especiais da Casa Branca, Steve Witkoff e Jared Kushner, estão a caminho do Paquistão para uma nova rodada de negociações com o Irã para o fim da guerra, que deve começar durante a manhã de sábado (25).

Trump afirmou que o governo de Teerã pediu uma reunião presencial e que os representantes iranianos têm planos para fazer uma oferta a Washington para resolver as exigências dos Estados Unidos. “Os responsáveis dos EUA, desta vez, estão a negociar com as pessoas que estão no poder agora no Irã. Vamos ver se chegamos a um acordo”, acrescentou.

A Casa Branca também anunciou que tem visto progressos vindos do lado iraniano nos últimos dias. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que espera que essa tendência se mantenha nas conversações que vão ocorrer durante o fim de semana.

Trump ainda confirmou que o vice-presidente do EUA, JD Vance, por enquanto não participará das conversações, mas que a sua equipe está de prontidão para ir ao Paquistão se necessário e caso as negociações avancem.

Segundo revelaram fontes governamentais a agências internacionais de notícias, a delegação iraniana, liderada pelo chanceler Abbas Araghchi, já se encontra em Islamabad. No entanto, oficialmente o Irã ainda não admitiu a sua participação na segunda reunião no país.

Por outro lado, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, teve hoje conversações com os principais mediadores do conflito, o chefe do Exército do Paquistão, Asim Munir, e o chanceler paquistanês, Mohammad Ishaq Dar, sobre os esforços para manter uma trégua entre Teerã e Washington. A agência iraniana Mehr News reportou que eles trocaram pontos de vista sobre os desenvolvimentos regionais, o cessar-fogo e os esforços diplomáticos em curso. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores paquistanês também sublinhou a importância de um diálogo e envolvimento sustentados para resolver questões pendentes, a fim de promover a paz e a estabilidade regionais o mais rapidamente possível.

Já o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, afirmou que as tentativas do Irã de colocar mais minas no Estreito de Ormuz constituiriam uma violação do cessar-fogo.