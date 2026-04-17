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Trump reafirma que conversas com Irã continuam no fim de semana e que confia nos iranianos

Mais cedo, Trump afirmou a veículos de imprensa que o Teerã "concordou com tudo", incluindo a remoção de materiais nucleares do país

Estadão Conteúdo

Publicado: 17/04/2026 às 21:03

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Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump/ALEX BRANDON / POOL / AFP

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (ALEX BRANDON / POOL / AFP)

O presidente dos EUA, Donald Trump, reafirmou nesta sexta-feira, 17, que as conversas com o Irã vão continuar neste fim de semana após o Irã reabrir temporariamente o Estreito de Ormuz.

Conversando com repórteres, o republicano comentou que não acha que existam muitas diferenças significativas com o país persa.

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Em paralelo, o presidente disse à ABC News que acredita que pode confiar nos iranianos. "Acho que eles já tiveram o suficiente", pontuou ele em uma entrevista por telefone nesta sexta, acrescentando que as conversas ocorrerão "somente em Islamabad. Não estou interessado em ir a países que não ajudaram".

Mais cedo, Trump afirmou a veículos de imprensa que o Teerã "concordou com tudo", incluindo a remoção de materiais nucleares do país.

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