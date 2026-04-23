Trump descarta atacar o Irã com arma nuclear e diz que uso 'nunca deveria ser permitido'

"Nunca se deveria permitir que alguém use uma arma nuclear", disse o presidente dos EUA

Donald Trump ( Foto: Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump descartou nesta quinta-feira (23) atacar o Irã com uma arma nuclear, após suas ameaças anteriores de destruir completamente a civilização iraniana.

"Não, não a usaria", disse a jornalistas na Casa Branca. "Por que eu usaria uma arma nuclear quando, de uma maneira muito convencional, nós os dizimamos sem ela?", questionou.

"Nunca se deveria permitir que alguém use uma arma nuclear", acrescentou.

Em 7 de abril, Trump lançou uma ameaça genocida contra o Irã, advertindo que "toda uma civilização morrerá esta noite, para nunca mais voltar".

No entanto, poucas horas depois, ele concordou com um cessar-fogo que desde então tem sido prorrogado no contexto da guerra iniciada pelos Estados Unidos e Israel.

Durante o conflito, o vice-presidente JD Vance advertiu que os Estados Unidos estavam preparados para usar armas não empregadas anteriormente, embora a Casa Branca tenha negado que se tratasse de ameaças nucleares.

Trump declarou nesta quinta-feira que seu objetivo é alcançar um Irã "sem uma arma nuclear com a qual tente explodir uma de nossas cidades ou fazer todo o Oriente Médio explodir".

O Irã nega buscar desenvolver armas nucleares, e o órgão de controle nuclear da Organização das Nações Unidas afirma que, antes do início da guerra, a fabricação de uma bomba atômica por Teerã não era iminente.

Os Estados Unidos são o único país que utilizou armas nucleares em combate, ao devastar as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial, causando a morte de cerca de 214 mil pessoas.