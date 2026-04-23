Trump anuncia que cessar-fogo entre Israel e Líbano será prorrogado por três semanas

"O cessar-fogo entre Israel e Líbano será prorrogado por três semanas", afirmou o presidente americano

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (ALEX BRANDON / POOL / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump anunciou nesta quinta-feira (23) que o cessar-fogo entre Israel e Líbano será prorrogado por três semanas, apesar de combates esporádicos no terreno.

"O cessar-fogo entre Israel e Líbano será prorrogado por TRÊS SEMANAS", afirmou Trump em uma publicação nas redes sociais enquanto se reunia com enviados de Israel e do Líbano.

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Ele também disse que há "grandes possibilidades" de se alcançar um acordo de paz ainda este ano entre Israel e Líbano.