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Trump anuncia que cessar-fogo entre Israel e Líbano será prorrogado por três semanas

"O cessar-fogo entre Israel e Líbano será prorrogado por três semanas", afirmou o presidente americano

AFP

Publicado: 23/04/2026 às 18:47

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Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump/ALEX BRANDON / POOL / AFP

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (ALEX BRANDON / POOL / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump anunciou nesta quinta-feira (23) que o cessar-fogo entre Israel e Líbano será prorrogado por três semanas, apesar de combates esporádicos no terreno.

"O cessar-fogo entre Israel e Líbano será prorrogado por TRÊS SEMANAS", afirmou Trump em uma publicação nas redes sociais enquanto se reunia com enviados de Israel e do Líbano.

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Ele também disse que há "grandes possibilidades" de se alcançar um acordo de paz ainda este ano entre Israel e Líbano.

Cessar-fogo , Israel , Líbano , Trump
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