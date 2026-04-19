Trump acusa Irã de violar cessar-fogo em Ormuz e ameaça derrubar usinas se não houver acordo

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (MANDEL NGAN / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentou o tom e disse que os disparos do Irã no Estreito de Ormuz ontem foram uma "violação total ao acordo de cessar-fogo" e que se o Irã não aceitar o acordo oferecido, os EUA "vão derrubar cada usina de energia e cada ponte no Irã". "Chega de ser bonzinho", disse em sua rede social, ao afirmar que é hora de acabar com a máquina de matar do Irã.

Trump afirmou, ainda, que seus representantes irão ao Paquistão para negociações na noite desta segunda-feira.

"Estamos oferecendo um acordo muito justo e razoável, e espero que eles aceitem porque, se não aceitarem, os Estados Unidos vão derrubar cada usina de energia e cada ponte no Irã. CHEGA DE SER BONZINHO! Elas cairão rápido, cairão fácil e, se não aceitarem o acordo, será uma honra fazer o que precisa ser feito, o que deveria ter sido feito ao Irã, por outros presidentes, nos últimos 47 anos. É HORA DE ACABAR COM A MÁQUINA DE MATAR DO IRÃ!", disse na rede Truth Social.

Ele afirmou também que o fechamento do Estreito pelo Irã é algo que só prejudica eles, que perdem U$ 500 milhões por dia e que os EUA não perdem nada.