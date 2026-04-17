Irã afirma que seu urânio enriquecido não será transferido 'para lugar nenhum'

"O urânio enriquecido do Irã não vai ser transferido para lugar nenhum", disse o porta-voz do ministério, Esmail Baghaei, à televisão estatal.

Instalações nucleares da cidade de Natanz, no Irã (AFP PHOTO / SATELLITE IMAGE (C) 2026 VANTOR)

O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que suas reservas de urânio enriquecido não seriam transferidas "para lugar nenhum", embora o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenha dito que Teerã havia concordado em entregá-las.

"O urânio enriquecido do Irã não vai ser transferido para lugar nenhum", disse o porta-voz do ministério, Esmail Baghaei, à televisão estatal.

Uma "transferência do urânio enriquecido do Irã para os Estados Unidos nunca foi cogitada nas negociações", esclareceu.

"Os Estados Unidos receberão todo o 'pó' nuclear gerado por nossos grandes bombardeiros B2", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, em alusão ao urânio enriquecido enterrado pelos ataques americanos do ano passado.

Mas Baghaei afirmou que as conversas recentes têm sido para resolver o conflito e não sobre recuperar o urânio do Irã.

"As negociações anteriores se concentraram na questão nuclear, mas agora as negociações se concentram em pôr fim à guerra e, naturalmente, o leque de temas tratados se ampliou e se diversificou", disse.

"O plano de 10 pontos para levantar as sanções é muito importante para nós. A questão da compensação pelos danos sofridos durante a guerra imposta é de particular importância", acrescentou.

Antes dos ataques dos Estados Unidos em junho de 2025 a instalações nucleares no Irã, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) estimava que o país possuía aproximadamente 440 kg de urânio enriquecido a 60%, muito acima do limite de 3,67% estabelecido por um acordo de 2015 do qual os Estados Unidos posteriormente se retiraram.