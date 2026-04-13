Rússia retoma ataques a Ucrânia após tréguas da Páscoa Ortodoxa

O exército ucraniano acusou Moscou de 10.721 violações por parte das forças russas desde a declaração do cessar-fogo.

Ataque russo à Ucrânia (Foto: HANDOUT / UKRAINIAN STATE EMERGENCY SERVICE / AFP)

Nesta segunda-feira (13), a Rússia anunciou que retomou os ataques contra o território ucraniano após o término das tréguas humanitárias decretadas pelo presidente russo, Vladimir Putin, durante a Páscoa Ortodoxa no fim de semana.

"A Rússia pretende alcançar a paz na Ucrânia através de negociações, mas até o momento isso não foi possível e a operação militar especial continua. Qualquer ação que alimente as aspirações militaristas do regime de Kiev não contribui para a procura de uma solução pacífica", declarou Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin.

No entanto, a Ucrânia e a Rússia trocaram acusações de violações do cessar-fogo, que ficou em vigor entre as 16hs de sábado e a meia-noite de domingo, hora de Moscou.

O exército ucraniano acusou Moscou de 10.721 violações por parte das forças russas desde a declaração do cessar-fogo.

Enquanto, o Ministério da Defesa russo apontou que houve 6.558 as violações da trégua por parte das forças ucranianas durante cessar-fogo. "As forças armadas ucranianas continuaram a lançar ataques com drones e artilharia contra as nossas posições militares, assim como contra alvos civis nas zonas fronteiriças das regiões de Belgorod e Kursk", denunciou.

O porta-voz presidencial também criticou mais uma vez a posição da Europa. "Os europeus não escondem a sua postura geral de querer continuar com esta guerra", disse. A agência de noticias da Rússia ainda citou que Peskov afirmou que as tropas russas precisam assumir o controle de 17% a 18% da disputada região de Donetsk, na Ucrânia.

Hoje, a Rússia já lançou quase 100 drones contra o território ucraniano, segundo informou o Exército da Ucrânia. Por sua vez, Moscou acusou Kiev de ter atacado também o território russo com drones de combate.

As negociações para um acordo do fim da guerra continuam suspensas desde meados de fevereiro, quando se realizou a última rodada trilateral, na cidade suíça de Genebra, com a participação da delegação dos Estados Unidos.